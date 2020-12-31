В Доминикане запретили детские браки

Палата депутатов Доминиканской Республики большинством голосов одобрила законопроект, запрещающий детские браки в стране.
Закон, ранее принятый Сенатом, внес изменения в статью 144 Гражданского кодекса, которая запрещала мужчинам вступать в брак до 18 лет, в то время как для женщин минимальный возраст для вступления в брак был установлен в 15 лет.
Теперь в законе прописано:
"лица в возрасте до восемнадцати лет не могут вступать в брак ни при каких обстоятельствах".
Кроме того, была отменена статья 145 Гражданского кодекса, которая наделяла судей первой инстанции полномочиями предоставлять по "уважаемым причинам" исключение из возраста вступления в брак.
В конституционный текст были внесены поправки в статью 56 Закона 659, предусматривающие, что согласие союза должно быть в письменной форме. Теперь законопроект будет передан в Исполнительную власть для последующего принятия.
Хосе Орасио Родригес подчеркнул, что принятие закона о запрете детских браков позволит "бороться с социальной трагедией" в стране.
Доминиканская республика имеет самый высокий уровень детских браков в Латинской Америке и Карибском бассейне:
В свою очередь, Национальное обследование многоцелевых домашних хозяйств (ENHOGAR MICS) показало, что
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