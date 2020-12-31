В Доминикане запретили детские браки

Палата депутатов Доминиканской Республики большинством голосов одобрила законопроект, запрещающий детские браки в стране.

Закон, ранее принятый Сенатом, внес изменения в статью 144 Гражданского кодекса, которая запрещала мужчинам вступать в брак до 18 лет, в то время как для женщин минимальный возраст для вступления в брак был установлен в 15 лет.

Теперь в законе прописано:

"лица в возрасте до восемнадцати лет не могут вступать в брак ни при каких обстоятельствах".

Кроме того, была отменена статья 145 Гражданского кодекса, которая наделяла судей первой инстанции полномочиями предоставлять по "уважаемым причинам" исключение из возраста вступления в брак.

В конституционный текст были внесены поправки в статью 56 Закона 659, предусматривающие, что согласие союза должно быть в письменной форме. Теперь законопроект будет передан в Исполнительную власть для последующего принятия.

Детские браки в Доминиканской Республике

Хосе Орасио Родригес подчеркнул, что принятие закона о запрете детских браков позволит "бороться с социальной трагедией" в стране.

Доминиканская республика имеет самый высокий уровень детских браков в Латинской Америке и Карибском бассейне:

36% женщин в возрасте от 20 до 24 лет вступили в брак до 18 лет, согласно отчету детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ).

В свою очередь, Национальное обследование многоцелевых домашних хозяйств (ENHOGAR MICS) показало, что