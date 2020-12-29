Власти КНДР начали бороться с обесцениваем корейской воны путём запрета на оборот зарубежных валют внутри страны.
В октябре был задержан и казнён самый крупный бизнесмен, который контролировал 80% оборота валюты в Пхеньяне. Практически всем финансовым институтам страны запретили принимать доллары в качестве оплаты.
Ранее в Северной Корее начали создавать "рыночную экономику", разрешил жителям продавать до 70% собственного производства. Однако такой подход сильно обрушил национальную валюту.
В Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) отреагировали на информацию СМИ о переносе чемпионата мира-2021 из Минска.