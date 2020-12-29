В Белоруссию поступила первая партия вакцины "Спутник V"

Белоруссия первой после России планирует начать массовую вакцинацию от коронавируса. В республику уже поступила первая партия вакцины "Спутник V".

Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.