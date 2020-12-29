Белоруссия первой после России планирует начать массовую вакцинацию от коронавируса. В республику уже поступила первая партия вакцины "Спутник V".
Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.
"Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Министерство здравоохранения РФ и РФПИ объявляют о начале вакцинации населения Беларуси российской вакциной против коронавируса "Спутник V". Беларусь стала первым государством после РФ, официально зарегистрировавшим "Спутник V", — сказано в сообщении фонда.
В Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) отреагировали на информацию СМИ о переносе чемпионата мира-2021 из Минска.