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Матвиенко рассказала сенаторам, как накопить на новый Mercedes

Мир

Интересную мотивацию придумала для своих курящих коллег спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко рассказала сенаторам, как накопить на новый Mercedes

В ходе дебатов касательно закона о единой минимальной цене, который поможет урегулировать рынок табачной продукции, Матвиенко отметила очевидную выгоду отказа от курения.

"Коллеги, вот те, кто курит, посчитайте, сколько вы сможете сэкономить денег, если бросите курить. Можно на Mercedes накопить новый.

Поэтому это хорошая мотивация для всех задуматься, может, в конце концов взять и бросить курить? Подумайте об этом в Новый год", — обратилась к сенаторам Матвиенко.

Напомним, законопроект прошёл третье чтение ещё 22 декабря. В 2021 году минимальная цена пачки сигарет будет установлена в пределах 107,78 рублей.

Из новшеств: теперь закон регулирует единую минимальную цену, а не опирается на 75% от максимальной розничной цены производителей.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Надежда Яковлева
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