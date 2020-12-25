Интересную мотивацию придумала для своих курящих коллег спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В ходе дебатов касательно закона о единой минимальной цене, который поможет урегулировать рынок табачной продукции, Матвиенко отметила очевидную выгоду отказа от курения.

"Коллеги, вот те, кто курит, посчитайте, сколько вы сможете сэкономить денег, если бросите курить. Можно на Mercedes накопить новый.

Поэтому это хорошая мотивация для всех задуматься, может, в конце концов взять и бросить курить? Подумайте об этом в Новый год", — обратилась к сенаторам Матвиенко.