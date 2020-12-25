Толерантность и демократия: Netflix удалил фильмы с Джонни Деппом

Пользователи платформы Netflix возмущены тем, что сервис удалил все фильмы с участием Джонни Деппа. Поводом для такого решения стал громкий скандал вокруг судебного процесса против актёра.

После того, как Депп начал и проиграл дело о клевете против газеты Sun в ноябре из-за статьи, называющей его "избивающим жену", некоторые студии начали дистанцироваться от него. Знаменитого актера даже уволили из третьего сериала "Фантастических тварей", заменив Мадсом Миккельсеном.

В качестве реакции на всё это его поклонники объединились под хэштегом #Справедливость для Джонни Деппа, полагая, что актер стал жертвой и теперь несправедливо впал в немилость у "политкорректной голливудской толпы".

Довольно много пользователей, которые считают, что бывшая партнерша Деппа актриса Эмбер Херд оговорила Деппа, спросили стриминговый сервис, почему бы им не удалить и ее фильмы, если они хотят дистанцироваться от скандала.

Некоторые комментаторы даже выступали за бойкот Netflix.

Фильмы Деппа в других регионах на сервисе остаются нетронутыми. Netflix пока никак не комментирует сложившуюся ситуацию.

К слову, это не первый случай "антидемократичного" поведения Netflix: