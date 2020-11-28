В "Фантастических тварях" Джонни Деппа заменит "Ганнибал Лектер"

Поведение артиста в личной жизни навредило его карьере в кино.

Судебный процесс по делу о клевете затеял сам Джонни Депп. Он судился с изданием The Sun, в котором его назвали человеком, избивающем жену. Это был опрометчивый шаг со стороны Деппа, так как в процессе разбирательства выяснилось, что он действительно поднимал на супругу руку.

В США не жалуют людей, обвиняемых в домашнем насилии, поэтому от сотрудничества с Деппом отказалась знаменитая кинокомпания Warner Bros. Депп уже успел сняться в нескольких эпизодах франшизы "Фантастические твари", однако дирекция компании предпочла отснять эпизоды заново, чем привлекать к работе человека с испорченной репутацией.

По условиям контракта Депп нисколько не пострадает в финансовом плане. Ему выплатят 10 миллионов долларов, несмотря на то, что он не будет задействован в фильме.

Роль Геллерта Грин-де-Вальда досталась датскому актёру Мадсу Миккельсену. Он известен по роли доктора Ганнибала Лектера в телесериале "Ганнибал"