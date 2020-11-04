Эмбер Херд отпраздновала победу над Джонни Деппом в суде

Вчера стало известно, что Джонни Депп проиграл в суде по делу о клевете против британского таблоида The Sun.

Ранее издание называло актёра домашним насильником. Главной свидетельницей по делу выступила его бывшая жена Эмбер Херд. Актриса настолько обрадовалась поражению экс-мужа в суде, что устроила большую вечеринку для своих друзей.

В социальных сетях появились снимки, на которых Херд принимает подарки от своих друзей.