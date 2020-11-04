Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Сын Орбакайте отреагировал на слухи о своей помолвке
Азербайджан готов остановить войну. Но есть нюанс
Алиев заявил о готовности прекратить войну в Карабахе
В Калифорнии обнаружен поддельный избирательный участок
Возле Белого дома начались драки демонстрантов
Трамп заявил о попытке "украсть выборы"
Прах Валентины Легкоступовой разделят на две части
Торговля детством: к чему могут привести новые "детские законы"
Трамп собрался объявить о "большой победе" на выборах

Эмбер Херд отпраздновала победу над Джонни Деппом в суде

Вчера стало известно, что Джонни Депп проиграл в суде по делу о клевете против британского таблоида The Sun.

Ранее издание называло актёра домашним насильником. Главной свидетельницей по делу выступила его бывшая жена Эмбер Херд. Актриса настолько обрадовалась поражению экс-мужа в суде, что устроила большую вечеринку для своих друзей.

В социальных сетях появились снимки, на которых Херд принимает подарки от своих друзей.

Последние материалы
Миронов оценил победу Байдена на выборах президента США
Сын Орбакайте отреагировал на слухи о своей помолвке
Азербайджан готов остановить войну. Но есть нюанс
Трамп против Байдена: кто побеждает на выборах президента США
Алиев заявил о готовности прекратить войну в Карабахе
В Калифорнии обнаружен поддельный избирательный участок
Возле Белого дома начались драки демонстрантов
Трамп заявил о попытке "украсть выборы"
Прах Валентины Легкоступовой разделят на две части
Эмбер Херд отпраздновала победу над Джонни Деппом в суде
Популярное
Военные новости
Украина проводит учения по штурму и захвату Крыма

Украина инициировала военные учения по "штурму и освобождению Крыма". После окончания учений спецназ останутся "ждать приказа об атаке" на границе с Крымом...

Украина проводит учения по штурму и захвату Крыма
Последствия победы Байдена для России: первые прогнозы
Мир. Новости мира
Последствия победы Байдена для России: первые прогнозы
Общество
Малышева опровергла утверждение о "рабочем" артериальном давлении
Новости Украины
Почему Одесса не поддержала мэра
Василий Амирджанов Талгат Таджуддин ответил хулителям Эммануэля Макрона Василий Амирджанов Усам Оздемиров Окно в Европу через водородную энергетику Усам Оздемиров Игорь Буккер Призрак убитой кинозвезды не дает покоя Игорь Буккер
Комментарии
Трамп против Байдена: кто побеждает на выборах президента США
Связана ли Турция с атакой экстремиста в Татарстане
Агата Муцениеце собралась выходить замуж
Кто будет лидером американского майдана
Последствия победы Байдена для России: первые прогнозы
Надо думать не о выборах в США, а развивать Россию
Украинцам разрешили менять отчество
Сестры Хачатурян: кто виноват в конфликте
"Иначе будет плохо": западные ученые призвали срочно спасать демократию
Эксперты по терроризму в Европе объяснили причины теракта в Вене
Агата Муцениеце собралась выходить замуж
Агата Муцениеце собралась выходить замуж
Кто будет лидером американского майдана
Неутешительные прогнозы: доллар по 100 руб и безработица
Агата Муцениеце собралась выходить замуж
Агата Муцениеце собралась выходить замуж
У погибшей российской пенсионерки в Турции коронавирус не нашли
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Агата Муцениеце собралась выходить замуж
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Макрон поставил на кон республиканские ценности
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников