Известный американский актёр Джонни Депп не будет сниматься в серии фильмов "Фантастические твари". Об этом он сообщил в Instagram.
Артист рассказал, что студия Warner Bros. решила прекратить с ним сотрудничество и попросила покинуть проект. Это связано с судебным разбирательством против британского таблоида The Sun, которое актёр недавно проиграл.
Издание обвинило Деппа в домашнем насилии против его бывшей возлюбленной Эмбер Хёрд.
Началось всё с того, что Алла Борисовна на правах маститой исполнительницы невысоко оценила вокальные способности современных шоуменов.