Джонни Деппа выгнали из франшизы "Фантастические твари"

Известный американский актёр Джонни Депп не будет сниматься в серии фильмов "Фантастические твари". Об этом он сообщил в Instagram.

Артист рассказал, что студия Warner Bros. решила прекратить с ним сотрудничество и попросила покинуть проект. Это связано с судебным разбирательством против британского таблоида The Sun, которое актёр недавно проиграл.

Издание обвинило Деппа в домашнем насилии против его бывшей возлюбленной Эмбер Хёрд.