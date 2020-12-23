Аргентина зарегистрировала российскую вакцину от COVID-19

Аргентина стала первой из стран Латинской Америки, официально зарегистрировавшей на своей территории российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

Национальное управление по контролю за лекарственными средствами, продуктами питания и медицинскими технологиями Аргентины (ANMAT) зарегистрировало вакцину "Спутник V" по ускоренной процедуре и одобрило её применение в экстренном порядке.

"Вакцина получила одобрение регулятора без осуществления дополнительных клинических исследований на территории Аргентины на основе результатов фазы III клинических исследований в России", — сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Спецрейс авиакомпании Aerolineas Argentinas, вылетевший из Буэнос-Айреса в Москву за первой партией вакцины, провожали в прямом эфире всей страной. Уже в четверг, 24 декабря, российский препарат будет доставлен в Аргентину. Общий объём поставок составит 10 миллионов доз.

"История творится на наших глазах. Мысленно экипаж провожает вся страна. Никогда еще столько людей не следили за тем, как взлетает самолёт", — аргентинское телевидение, ведшее прямую трансляцию, назвало вылет спецборта "рейсом жизни".

Президент Аргентины Альберто Фернандес уже занял первое место в очереди на прививку. У него нет никаких сомнений в качестве российской вакцины, сообщает ТАСС.