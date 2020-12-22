Россия направила еще 300 инструкторов в ЦАР

Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ сообщила об отправке 300 инструкторов в Центральноафриканскую Республику. Российские наставники займутся обучением местных военнослужащих.

По сообщениям дипломатов, россияне помогут укреплению обороноспособности ЦАР. В дипведомстве подчеркнули, что Москва наблюдает за развитием ситуации на африканском континенте.

"Серьезно обеспокоены тем, что события последних дней привели к резкой деградации обстановки в сфере обеспечения безопасности этого государства", — пояснили в МИД РФ.

Документ об отправке россиян в Центральную Африку направлен в комитет Совбеза ООН по санкциям в отношении ЦАР. МИД РФ настаивает, чтобы африканские политические силы мирно решили несогласованные вопросы в преддверии выборов в государстве.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов заявил, что российская сторона готова рассмотреть обращение африканских властей о предоставлении военной помощи. Разумеется, при условии, что помощь будет соответствовать всем резолюциям СБ ООН, отметил дипломат. Богданов напомнил о нахождении в ЦАР инструкторов из России. По его словам, они не имеют отношения к российским боевым подразделениям.