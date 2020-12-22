Экс-полковник ВСУ рассказал, ждёт ли Украину ядерный удар

Новые прогнозы от украинских специалистов: страна может выдохнуть с облегчением. По мнению бывшего полковника ВСУ Олега Жданова, шансы получить ядерный удар от РФ у страны меньше, чем у Европы.

Причина, считает Жданов, тривиальна: Украина граничит с Россией. Так что власти могут ощущать себя "более-менее спокойно".

"У нас меньше шансов получить ядерный удар со стороны России, чем у Европы", — высказался эксперт для издания "ГОРДОН".

Однако расслабляться не стоит: есть Крым, в котором можно построить прекрасные ракетные базы. Эксперт отметил, что если проект будет осуществлён, то Россия "покроет всю Европу". Так что, считает эксперт, появление ядерного оружия в Крыму — лишь вопрос времени.