На Украине захотели устроить России "новый Перл-Харбор"

Украинский политолог Зиновий Свереда предложил "конкретные меры" для освобождения "оккупированных" Крыма и Донбасса.

Украине пора звать на помощь США и Великобританию, поскольку страны-участницы "нормандского формата" занимают неоднозначную позицию, и переговорный процесс зашёл в никуда, считает украинский политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда.

Кроме того, Украина должна перестать "заглядывать в глаза партнёрам" и разработать стратегию "освобождения" Крыма и Донбасса военной силой. Например, взорвать Керченский мост и устроить Черноморскому флоту РФ "новый Перл-Харбор", утверждает политолог.

"Реальная оборона — это патриотическая сознательность, нежелание народа сдаваться на каких бы то ни было условиях, восстановление своей армии и даже создание своих космических войск", — объяснил свою позицию Свереда в эфире украинского телеканала "Прямой".

Тогда, по мнению украинского эксперта, США и Великобритании ничего не останется, как уважать Украину и относиться к ней как к партнёру.