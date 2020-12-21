Скандал в Армении: жители одной из областей не захотели видеть Пашиняна

Необычную акцию устроили жители Сюникской области Армении. По данным местных новостных каналов, утром в понедельник, 21 декабря, они блокировали дороги с целью не пропустить кортеж премьер-министра страны, Никола Пашиняна.

Об инциденте известно следующее: Пашинян должен был приехать с рабочим визитом, однако жители решили "не пускать его на свою землю".

Полиция была готова к действиям — около двух тысяч полицейских оцепили дорогу, по которой должны были двигаться к "точке перекрытия" участники акции. Но полицейскую "засаду" просто обошли.

"Никол Пашинян не должен проехать на нашу землю", - сообщил для СМИ один из руководителей акции протеста.

В итоге протестующие блокировали нужную дорогу, также "отрезав" несколько объездных путей. Акция прошла с "одобрения" мэра города Горис, который ранее просил "не пускать Пашиняна" в Сюникскую область. Позднее стало известно, что на чиновника завели дело.