Зеленский: Байден поможет Украине вернуть Донбасс

Украинский лидер Владимир Зеленский возлагает большие надежды на президентство Джо Байдена, поскольку политик "ближе к Киеву", чем нынешний президент США Дональд Трамп.

Зеленский отметил, что очень благодарен Трампу за его помощь Украине, однако, по его мнению, Штаты могли сделать больше.