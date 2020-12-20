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Зеленский: Байден поможет Украине вернуть Донбасс

Мир

Украинский лидер Владимир Зеленский возлагает большие надежды на президентство Джо Байдена, поскольку политик "ближе к Киеву", чем нынешний президент США Дональд Трамп.

Зеленский отметил, что очень благодарен Трампу за его помощь Украине, однако, по его мнению, Штаты могли сделать больше.

"Это действительно поможет укрепить отношения, поможет урегулировать войну в Донбассе и положить конец оккупации нашей территории. Соединенные Штаты могут помочь", — надеется украинский президент.

Автор: Алексей Корнеев
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