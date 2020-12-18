Словами одобрения и поддержки встретил бывший украинский президент Пётр Порошенко решение ЕС продлить антироссийские санкции до 31 июля 2021 года. По его мнению, теперь "агрессор уйдёт".
Порошенко опубликовал большой пост в Facebook, в котором подчеркнул: решение ЕС приветствует, а санкции "за агрессию против Украины" — отличный инструмент для того, чтобы "бороться за независимость".
"Важно, что демократический мир борется вместе с нами единым солидарным фронтом за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", — дополнил Порошенко.
Также политик уверен: именно такие вещи позволяют накопить "запас прочности" и создать "фундамент" для текущей борьбы с агрессором.
"Вместе мы точно победим! Агрессор уйдёт из оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма, а Украина вместе с ЕС и НАТО будет строить совместное демократическое будущее", — резюмировал он.
Приглашения на инаугурацию Джо Байдена оппозиционерам Алексею Навальному и Светлане Тихановской - это символический шаг для выражения позиции США.