"Агрессор уйдёт": Порошенко верит в "санкционную победу" над Россией

Словами одобрения и поддержки встретил бывший украинский президент Пётр Порошенко решение ЕС продлить антироссийские санкции до 31 июля 2021 года. По его мнению, теперь "агрессор уйдёт".

Порошенко опубликовал большой пост в Facebook, в котором подчеркнул: решение ЕС приветствует, а санкции "за агрессию против Украины" — отличный инструмент для того, чтобы "бороться за независимость".

"Важно, что демократический мир борется вместе с нами единым солидарным фронтом за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", — дополнил Порошенко.

Также политик уверен: именно такие вещи позволяют накопить "запас прочности" и создать "фундамент" для текущей борьбы с агрессором.