"Культурное благо Украины": подаренная Лаврову икона понадобилась Киеву

С неожиданным требованием выступили власти Украины. По мнению Киева, икона, которую подарили главе МИД России Сергею Лаврову в ходе визита в Боснию и Герцеговину 14 декабря, на самом деле — украинская собственность.

Речь, уточняет портал Nezavisne novine, идёт об иконе, предположительно написанной в XVIII веке на территории нынешнего Луганска. Икону вручили Лаврову в качестве подарка, причём вручил подарок лично председатель президиума республики Милорад Додик.

От Украины в скором времени последовала нота протеста: в стране удивились, как их "культурное благо" попало в другую страну.