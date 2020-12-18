С неожиданным требованием выступили власти Украины. По мнению Киева, икона, которую подарили главе МИД России Сергею Лаврову в ходе визита в Боснию и Герцеговину 14 декабря, на самом деле — украинская собственность.
Речь, уточняет портал Nezavisne novine, идёт об иконе, предположительно написанной в XVIII веке на территории нынешнего Луганска. Икону вручили Лаврову в качестве подарка, причём вручил подарок лично председатель президиума республики Милорад Додик.
От Украины в скором времени последовала нота протеста: в стране удивились, как их "культурное благо" попало в другую страну.
"Посольство утверждает, что икона — культурное благо Украины. Они спрашивают, как икона попала в Боснию и Герцеговину, остро требуют разъяснений", — сообщила глава боснийского внешнеполитического ведомства Бисера Туркович.
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