"Железный занавес" приподнялся: властям КНДР понадобилась вакцина

В КНДР (где, по заверениями СМИ страны, нет ни одного заболевшего коронавирусом) решили всё-таки закупить вакцину. И в качестве поставщика выбрана Россия, пишут японские журналисты их Asahi.

Ссылаясь на источники в разведывательных структурах Южной Кореи, журналисты Asahi заявляют: в КНДР хотят как вакцину, так и термографы (их поставят из Китая). В качестве причины закупок приводят необходимость вакцинировать чиновников, в частности, приближённых к руководству страны.

Касательно вакцинации Ким Чен Ына данные следующие: лидер КНДР не будет делать прививку, пока не увидит, что вакцина действительно безопасна.

По мнению Asahi, такое решение — сигнал о том, что в КНДР готовы начать восстановление внешнеэкономических связей с другими странами региона. К этому власти КНДР подталкивают проблемы внутри страны: из-за уменьшения закупок у Китая в стране начался дефицит продуктов питания.