CNN: Трамп не намерен публично признавать результаты выборов

Президент Трамп не собирается публично признавать результаты выборов, несмотря на решение Коллегии выборщиков, проголосовавших за кандидатуру Джо Байдена на пост президента США.

Об этом сегодня пишет CNN со ссылкой на "источник, близкий к Белому дому, который регулярно общается с президентом".

По данным телеканала, некоторые советники Белого дома отметили, что

Трамп в частном порядке признавал, что он не останется в Белом доме на второй срок, даже когда пытался отменить результаты выборов в суде и заявлял о мошенничестве с избирателями.

Кроме того, CNN сообщает, что отдельный советник Белого дома высмеял предложение некоторых республиканских чиновников, включая Стивена Миллера, о том, чтобы Республиканская партия отправила "альтернативные" списки избирателей в Конгресс для подсчета в январе.

Источник канала сказал, что люди, близкие к Трампу, по-прежнему считают крайне маловероятным, что уходящий президент будет присутствовать на инаугурации Байдена: