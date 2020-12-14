В США в понедельник, 14 декабря, состоялось голосование коллегии выборщиков.
302:223 — таков на момент публикации материала счёт, обеспечивший демократу Джо Байдену победу на этих президентских выборах.
Напомним, чтобы стать президентом Соединённых Штатов, кандидату необходимо получить 270 голосов.
Теперь дело "за малым": официальный подсчёт в Конгрессе в начале января, который и удостоверит результаты, как законные.
После чего 20 января избранный президент будет приведён к присяге.
Из рейтинга одобрения Алексея Навального в 3% вполне может вырасти народный бунт, о котором грезят на Западе, считает политолог Станислав Бышок.