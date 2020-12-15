Нацкорпус Украины предложил Киеву "вернуть себе" Ростовскую область

Неонацистская военизированная организация "Нацкорпус" Украины, существующая под крылом МВД, подкинула Киеву идею о необходимости аннексировать Ростовскую область.

В Нацкорпусе считают, что эта территория "ни разу не российская", что исторически это "донская Украина", столицей которой "всегда был" Таганрог.

Ростовскую область неонацисты называют Таганрогщиной.

"С начала XVIII века тут была территория Елинской паланки, которую благодаря имперской агрессии отобрали у запорожских казаков казаки донские. Но население края так и осталось этнически украинским. И его надо вернуть на родину. Тем более, что наша армия стоит недалеко от так называемой Ростовской области и ей ничего не стоит совершить марш-бросок", — заявили в "Нацкорпусе".

"Когда-нибудь мы обязательно повторим освобождение Таганрогщины. И уже навсегда", — заявил главарь "Нацкорпуса" Андрей Билецкий.