"Фактор Санду": изменятся ли отношения РФ и Молдовы с новым президентом

Не успела Молдавия выбрать нового президента, как оказалась приглашена в очередной сомнительный "блок". Из Киева пришло предложение: Кишинёв позвали в "Крымскую платформу".

Напомним, что "Крымская платформа" — украинский вариант "нормандского формата". Все желающие смогут стать её участниками, обсудить "захват" Россией Крыма и согласовать пакеты антироссийских мер. Ранее к проекту проявили интерес даже в Турции и США, отмечают СМИ.

Если говорить в целом: какими будут отношения России и Молдавии при Санду? Стоит ждать каких-то кардинальных изменений? Специально для "Правды. Ру" комментарий дал Игорь Тулянцев, председатель Общественного совета "За свободную Родину".

"У нас президент имеет полномочия, как английская королева"

"Очень плохо, что мы живём в реальности, когда приходит дружить с кем-то против кого-то. И эту реальность создали нам ещё со времён Петра Порошенко олигархи", — делится мнением эксперт.

Что же касается Майи Санду, отмечает Тулянцев, то её могут приглашать куда угодно и как угодно, и на это, конечно, политики разных стран имеют право.

Но стоит помнить: Молдавия является парламентской республикой, все решения принимаются в парламенте и сугубо в парламенте решается, как будут развиваться те или иные отношения, каков будет курс государства и так далее.

Поэтому вся власть находится в парламенте. И для того, чтобы управлять государством, должно быть определённое парламентское большинство.

"У нас президент имеет полномочия, как английская королева. Все решения принимаются в парламенте. У Санду нет там большинства. То есть она станет президентом, но схема будет как при Додоне: тогда Владимир Плахотнюк реально управлял государством, а Додон с высоких трибун делал заявления для "внешних партнёров", — уточняет ситуацию Тулянцев.

Эксперт резюмирует: если Санду захочет поменять расклад, понадобятся досрочные парламентские выборы. И очень сомнительно, что её партия возьмет большинство.

Специально для "Правды. Ру".