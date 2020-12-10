Украина позвала Молдавию дружить против России

Не успела Молдавия выбрать нового президента, как оказалась приглашена в очередной сомнительный "блок". Из Киева пришло предложение: Кишинёв позвали в "Крымскую платформу".

Напомним, что "Крымская платформа" — украинский вариант "нормандского формата". Все желающие смогут стать её участниками, обсудить "захват" Россией Крыма и согласовать пакеты антироссийских мер. Ранее к проекту проявили интерес даже в Турции и США, отмечают СМИ.

Молдавию в проект пригласил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. Будучи с визитом в Кишинёве, он сообщил своему молдавскому коллеге: перспективы есть. Не стоит забывать и о том, что Киев всегда поддерживал Кишинёв в вопросах Приднестровья.