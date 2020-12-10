Не успела Молдавия выбрать нового президента, как оказалась приглашена в очередной сомнительный "блок". Из Киева пришло предложение: Кишинёв позвали в "Крымскую платформу".
Напомним, что "Крымская платформа" — украинский вариант "нормандского формата". Все желающие смогут стать её участниками, обсудить "захват" Россией Крыма и согласовать пакеты антироссийских мер. Ранее к проекту проявили интерес даже в Турции и США, отмечают СМИ.
Молдавию в проект пригласил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. Будучи с визитом в Кишинёве, он сообщил своему молдавскому коллеге: перспективы есть. Не стоит забывать и о том, что Киев всегда поддерживал Кишинёв в вопросах Приднестровья.
"Мы рассчитываем на активное конструктивное участие Молдовы в этом формате. И благодарим Молдавию за последовательную поддержку территориальной целостности и суверенитета", — высказался Кулеба.
Белорусский президент Александр Лукашенко эмоционально отреагировал на решения МОК о запрете ему "даже появляться" на Олимпийских играх в Токио и Пекине.