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"Возможно, разбирушки ради престижа": эксперт - о споре Китая и Индии

Мир

Как стало известно изданию The Times of India, Китай не только перебросил к границе с Индией войска, но и начал строительство военной инфраструктуры, в частности — лагерей.

"Возможно, разбирушки ради престижа": эксперт - о споре Китая и Индии

По предварительным данным, в зоне восточного Ладакха уже собрали 60 тысяч китайских военных, а также технику, в том числе ракетные подразделения, беспилотники, тяжёлую артиллерию и танки. Со стороны Индии регион охраняют примерно 50 тысяч человек.

Насколько вероятен "горячий" сценарий? Рассказывает доцент школы Востоковедения в ВШЭ Михаил Карпов. Только для читателей "Правды. Ру".

Вокруг "разбирушек" Китая и Индии

"Я считаю, что пока "горячий" сценарий не очень вероятен. Но в целом ситуация не до конца ясна. Мне непонятно, что они делят. Либо это какие-то азиатские "заморочки", — рассказывает эксперт.

Карпов отмечает: ни со стороны Китая, ни со стороны Индии не заметно каких-то крупных вызовов, целеполаганий в данном регионе. Китаю конфликт не нужен: у него много проблем и без Индии. Внутренние неурядицы, сложности в диалоге со Штатами, туманность российско-китайских отношений — и тут ещё Индия.

"Я могу ошибаться, но я не вижу стратегического целеполагания со стороны Китая. Поэтому допускаю, что это могут быть индийско-китайские "разбирушки" ради престижа. Вот из этой серии", — уточняет Карпов.

Ситуация, которая случилась летом, — в какой-то мере может рассматриваться как элемент тех самых "разбирушек", потому что стратегически "драка" Китаю сейчас не нужна.

"Это такие вот, знаете, такие индийско-китайские "разбирушки", периодически они возникают, периодически обострения, весенние обострения, осенние обострения. Вот что-то в таком духе", — резюмирует Карпов.

Специально для сайта "Правда. Ру".

Автор: Константин Шапров
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