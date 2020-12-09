Танки, ракеты и артиллерия: Китай усиливает армию у границ Индии

Как стало известно изданию The Times of India, Китай не только перебросил к границе с Индией войска, но и начал строительство военной инфраструктуры, в частности — лагерей.

Речь идёт о территории около линии фактического контроля (LAC) — так называют недемаркированную границу с Индией.

"Народно-освободительная армия Китая (НОАК) ведёт строительство военных лагерей на всей протяжённости LAC с целью повысить боеготовность войск во время военных конфликтов. По нашим данным, строительные работы ведутся в 20 таких военных лагерях на фоне сохраняющейся военной напряжённости в восточном Ладакхе", — уточняют в The Times of India.

По предварительным данным, в зоне восточного Ладакха уже собрали 60 тысяч китайских военных, а также технику, в том числе ракетные подразделения, беспилотники, тяжёлую артиллерию и танки. Со стороны Индии регион охраняют примерно 50 тысяч человек.

Напомним, что ситуация в регионе изменилась после столкновений войск Китая и Индии в мае и июне 2020 года. Уточняется, что в ходе конфликта погибли примерно 20 солдат Индии и 45 солдат Китая.