Молдавский ландромат для реноме Вячеслава Платона

Международное информационное интернет-агентство The Facts на своем YouTube-канале выпустило беспрецедентный видеоролик о Вячеславе Платоне, молдавском олигархе, которого сейчас называют "рейдером номер один в СНГ".

Вячеслав Платон. Рейдер номер 1. Назад в 90-е

О до наглости простых схемах мошенничества, о рейдерских захватах и сомнительных сделках, о том, как Платон из осужденного превратился в консультанта прокуратуры Молдавии и, по сути, стал руководить ею, в подробностях и без купюр рассказывается в получасовом фильме The Facts.