Молдавский ландромат для реноме Вячеслава Платона

Международное информационное интернет-агентство The Facts на своем YouTube-канале выпустило беспрецедентный видеоролик о Вячеславе Платоне, молдавском олигархе, которого сейчас называют "рейдером номер один в СНГ".
О до наглости простых схемах мошенничества, о рейдерских захватах и сомнительных сделках, о том, как Платон из осужденного превратился в консультанта прокуратуры Молдавии и, по сути, стал руководить ею, в подробностях и без купюр рассказывается в получасовом фильме The Facts.
Белорусский президент Александр Лукашенко эмоционально отреагировал на решения МОК о запрете ему "даже появляться" на Олимпийских играх в Токио и Пекине.