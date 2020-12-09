Бразилия: первый случай заражения смертельно опасным грибком

В Бразилии зарегистрирован первый случай заражения человека смертельно опасным грибком Candida auris.

"Грибок был идентифицирован в образце кончика катетера от пациента, поступившего в отделение интенсивной терапии для взрослых в больнице в штате Баия, что было подтверждено методом Мальди-Тофа в Центральной лаборатории общественного здравоохранения профессора Гонсалу Мониз и в лаборатории клинической больницы медицинского факультета Университета Сан-Паулу", — сообщает бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa).

Опасность этого грибка заключается в том, что его можно обнаружить только специальными лабораторными методами, а кроме того, он устойчив ко всем классам фунгицидных препаратов и дезинфицирующих средств. Candida auris способен сохранять активность в окружающей среде в течение нескольких месяцев, а попав в организм человека, приводит к инвазивным инфекциям, что смертельно опасно.

Впервые заражение человека этим грибком было зарегистрировано в 2009 году в Японии.