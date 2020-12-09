Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Прививка от COVID в виде йогурта – новая российская разработка
Пушков ответил на слова Шахрая о распаде СССР
Прокурор Техаса потребовал, чтобы суд "устранил" выборщиков от 4 штатов
Нью-Йорк готов к новым протестам. Теперь из-за всеобщей вакцинации
В самой известной "сталинке" Москвы произошел пожар
Стройку завода Tesla в Германии могут сорвать зимующие змеи
Слуцкий: воюя с СП-2 США бьют по европейской безопасности
Шесть участников испытаний вакцины от коронавируса умерли в США
Вакцина от COVID или бокал шампанского? – вот в чём вопрос…

Бразилия: первый случай заражения смертельно опасным грибком

Мир

В Бразилии зарегистрирован первый случай заражения человека смертельно опасным грибком Candida auris.

Бразилия: первый случай заражения смертельно опасным грибком

"Грибок был идентифицирован в образце кончика катетера от пациента, поступившего в отделение интенсивной терапии для взрослых в больнице в штате Баия, что было подтверждено методом Мальди-Тофа в Центральной лаборатории общественного здравоохранения профессора Гонсалу Мониз и в лаборатории клинической больницы медицинского факультета Университета Сан-Паулу", — сообщает бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa).

Опасность этого грибка заключается в том, что его можно обнаружить только специальными лабораторными методами, а кроме того, он устойчив ко всем классам фунгицидных препаратов и дезинфицирующих средств. Candida auris способен сохранять активность в окружающей среде в течение нескольких месяцев, а попав в организм человека, приводит к инвазивным инфекциям, что смертельно опасно.

Впервые заражение человека этим грибком было зарегистрировано в 2009 году в Японии.

Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
Франция построит авианосец на смену флагману "Шарль де Голль"
Прокуроры трёх штатов присоединились к иску Техаса в Верховный суд США
Экс-глава Минобороны Израиля поведал о договоре США с инопланетянами
Бразилия: первый случай заражения смертельно опасным грибком
Twitter подвёл итоги: пользователи больше любят трагические новости
Прививка от COVID в виде йогурта – новая российская разработка
Пушков ответил на слова Шахрая о распаде СССР
Прокурор Техаса потребовал, чтобы суд "устранил" выборщиков от 4 штатов
Нью-Йорк готов к новым протестам. Теперь из-за всеобщей вакцинации
В самой известной "сталинке" Москвы произошел пожар
Популярное
Новости Европы
Скандал в Швеции: крупнейший бизнесмен сказал правду о Крыме

Один из крупнейших скандинавских бизнесменов озвучил правду о Крыме. В Швеции его слова вызвали скандал.

Скандал в Швеции: крупнейший бизнесмен сказал правду о Крыме
"Такого от Лены я не ожидал": Петросян впервые высказался о разводе
Российский шоу-бизнес
"Такого от Лены я не ожидал": Петросян впервые высказался о разводе
Российский шоу-бизнес
"Он сгнил": Петросян рассказал правду о смерти Джигарханяна
Российский шоу-бизнес
Юмористке "Аншлага" осталось жить полтора года
Игорь Буккер Google предупреждает: ваш контент может быть удален Игорь Буккер Олег Артюков Водородная гонка: зачем это России Олег Артюков Василий Амирджанов В МГУ рассказали об упавшем настроении россиян Василий Амирджанов
Комментарии
Олег Соскин: Украина привыкла к кризисам, она выживет в любых условиях
Налоговики проверят соответствие доходов и расходов россиян
Как России уйти от западной кабалы
Блок коммунистов и прочих партийных: стоит ли говорить об этом всерьез
Игорь Гундаров: власти дискредитировали Конституцию, чтобы написать новую
Игорь Гундаров: власти дискредитировали Конституцию, чтобы написать новую
Быть ли Союзному государству России и Турции?
Как России уйти от западной кабалы
Как России уйти от западной кабалы
Депутат Мосгордумы: бюджет Москвы плохой — и это не изменить
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Быть ли Союзному государству России и Турции?
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
Казахстан: интересы России и страшный Китай
Как России уйти от западной кабалы
Как России уйти от западной кабалы
Как России уйти от западной кабалы
Как России уйти от западной кабалы
Крым подошел к "последнему рубежу" обезвоживания
Как России уйти от западной кабалы
Как России уйти от западной кабалы
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников