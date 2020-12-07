Власти Австралии проигрывают "торговую войну" с Китаем. Дело в том, что торговые отношения больше нужны Австралии, чем Китаю, который готов нарастить закупки в США.
Ситуация обстоит следующим образом: власти Китая, недовольные политикой Австралии, ввели ряд санкций, из-за которых Австралия постепенно лишается привычных объёмов прибыли, а её продукция оказывается никому не нужна. В числе недавних инцидентов — отказ Пекина от груза австралийского угля на 500 млн долларов.
По мнению Андрея Агапи, специалиста по ценообразованию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, такая смелость Китая объясняется просто: страна готова наращивать поставки из США.
"Австралия находится в невыгодном положении в своем торговом споре с Китаем, который нашел альтернативные источники поставок, такие как США.
Китай в настоящее время импортирует много продукции из США, в том числе пшеницу, кукурузу и сою. При этом возможно дальнейшее наращивание закупок.
Китайский рынок больше нужен Австралии", — уверен Агапи.
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