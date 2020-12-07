Пекин выигрывает торговую войну с Канберрой

Власти Австралии проигрывают "торговую войну" с Китаем. Дело в том, что торговые отношения больше нужны Австралии, чем Китаю, который готов нарастить закупки в США.

Ситуация обстоит следующим образом: власти Китая, недовольные политикой Австралии, ввели ряд санкций, из-за которых Австралия постепенно лишается привычных объёмов прибыли, а её продукция оказывается никому не нужна. В числе недавних инцидентов — отказ Пекина от груза австралийского угля на 500 млн долларов.

По мнению Андрея Агапи, специалиста по ценообразованию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, такая смелость Китая объясняется просто: страна готова наращивать поставки из США.