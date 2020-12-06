Нынешний президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в Джорджии, заявил, что он выиграл выборы, которые прошли 3 ноября.
"Мы выигрываем эти выборы", — отметил американский лидер.
В очередной раз Трамп обвинил своего оппонента Джо Байдена в фальсификации результатов голосования.
"Во всех штатах были поданы сотни тысяч незаконных голосов", — добавил Трамп.
Ранее появилась информация о том, что Михаил Горбачёв проводит время в одиночестве в своём доме, который предоставило ему государство на пожизненный срок.