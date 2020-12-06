Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Кравчук предлагает отключить Россию от SWIFT
Солнцев рассказал, что Май Абрикосов нищенствует в деревне
София Ротару выступила на "Песне года"
США признали жителей Курил японцами
"Электроник" впервые станет дедушкой
Собчак назвала насельниц монастыря отца Сергия шахидками
"Нам пришлось усыновить Васю": Рыбин и Сенчукова озадачили подписчиков
Боярского, предложившего не призывать в армию артистов, осудили коллеги
Маликов потерял 80% доходов

Трамп: мы выигрываем выборы

Мир » Северная Америка » США и Канада

Нынешний президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в Джорджии, заявил, что он выиграл выборы, которые прошли 3 ноября.

"Мы выигрываем эти выборы", — отметил американский лидер.

В очередной раз Трамп обвинил своего оппонента Джо Байдена в фальсификации результатов голосования.

"Во всех штатах были поданы сотни тысяч незаконных голосов", — добавил Трамп.

Автор: Алексей Корнеев
Последние материалы
"Электроник" впервые станет дедушкой
Собчак назвала насельниц монастыря отца Сергия шахидками
"Нам пришлось усыновить Васю": Рыбин и Сенчукова озадачили подписчиков
Боярского, предложившего не призывать в армию артистов, осудили коллеги
Быть ли Союзному государству России и Турции?
Не зря ли снесли доску памяти Маннергейма?
Маликов потерял 80% доходов
Лия Ахеджакова готовится к смерти
Экс-депутат организовал для 10-летнего сына концерт Моргенштерна
Мурашко: ситуация с коронавирусом в Калининграде управляемая
Популярное
Общество
Помощник Горбачёва рассказал, почему его бросили родственники

Ранее появилась информация о том, что Михаил Горбачёв проводит время в одиночестве в своём доме, который предоставило ему государство на пожизненный срок.

Помощник Горбачёва рассказал, почему его бросили родственники
Вдова и сын Михаила Круга отказались от фамилии отца
Российский шоу-бизнес
Вдова и сын Михаила Круга отказались от фамилии отца
Российский шоу-бизнес
Врач объяснила, чем грозит для Алибасова передозировка "Виагрой"
Новости Украины
Украине грозит "второй Донбасс", но уже на западе
Игорь Буккер В Италии нашли странное этрусское подземелье Игорь Буккер Любовь Степушова "Неправильные" депутаты обеспечили Молдавии правильный результат Любовь Степушова Усам Оздемиров Развитие туризма стало приоритетом правительства Усам Оздемиров
Комментарии
Украине грозит "второй Донбасс", но уже на западе
Миссия выполнена: Чубайс отправлен в отставку
Пашиняна не устранят, пока не доделает грязную работу
ВМС США пора привить уважение к России
Протестующие в Ереване движутся к резиденции Пашиняна
Быть ли Союзному государству России и Турции?
Путин: жители России стали больше ценить жизнь
Маликов потерял 80% доходов
Тихановская не Бабарико: в конституционном поле играть не способна
Родственники не хотят видеть Горбачёва
Почему не надо искусственно удерживать доллар
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
В Германии "бабушку-нацистку" посадили в тюрьму за отрицание Холокоста
Тихановская не Бабарико: в конституционном поле играть не способна
Тихановская не Бабарико: в конституционном поле играть не способна
В Италии нашли странное этрусское подземелье
Тихановская не Бабарико: в конституционном поле играть не способна
"Неправильные" депутаты обеспечили Молдавии правильный результат
Тихановская не Бабарико: в конституционном поле играть не способна
Тихановская не Бабарико: в конституционном поле играть не способна
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников