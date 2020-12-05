Группа протестующих, достигшая резиденции премьера Армении Никола Пашиняна, потребовала от политика уйти в отставку.

Участники акции дали ему срок до 12:00 8 декабря, иначе они пригрозили начать "проявление неповиновения" по всей стране.

"Мы даём Николу Пашиняну время до 12.00 вторника, чтобы он ушёл в отставку. Если он этого не сделает, по всей стране начнутся акции неповиновения. Если он не уйдёт до вторника, мы сами его отстраним", — заявил представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.