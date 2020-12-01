Выложи фото полицейского - получи наказание: новая идея властей Франции

Жители Франции протестуют против закона о глобальной безопасности, который напрямую связан с полицией, а глава МВД отмечает: никакого конфликта нет. Пробуем разобраться в ситуации, опираясь на данные Agence France-Presse.

Закон о глобальной безопасности вызвал во Франции много споров: особенно не понравилась французам часть, которая запрещает распространять фотографии полицейских при исполнении.

Положения закона содержат следующие строки: "… причинить [полицейскому или жандарму] психологический или физический вред". Скорее всего, именно они вызвали разногласия: выходит, что любой человек, опубликовавший в соцсетях или на сайтах фото, на котором оказался (вполне возможно, вообще случайно) служитель закона, рискует получить иск.

Прокомментировал ситуацию глава МВД страны Жеральд Дарманен.

"Никакого конфликта между полицией и населением Франции не существует. Стоит понимать, с какими трудностями сталкиваются полицейские и как, по мнению граждан, должно осуществляться законное применение силы", — высказался он.

Конфликта, может, и не существует, но с новым законом он вполне способен оказаться чуть ближе.