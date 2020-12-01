Власти Франции придумали план защиты от терроризма

Власти Франции определились со схемой защиты стран ЕС от террористической угрозы. Соответствующий план, передают журналисты Agence France-Presse, отправлен на рассмотрение правительствам других стран.

По уточнённым данным, план заключается в следующем: создадут новый орган (Совет по внутренней безопасности), в рамках которого и будет вестись вся работа по противодействию терроризму. Итоговая цель — контроль за границами ЕС.

Если какая-либо страна ЕС не сможет следовать рекомендациям Совета и недостаточно защитит границы, то её "накажут" (пока не уточняется как). Одна из возможных мер — исключение из зоны Шенгера, сообщают в Agence France-Presse.

Напомним, что работы по противодействию терроризму вышли на новый уровень после нападений на жителей Австрии и Франции, в ходе которых были погибшие и раненые. Известно, что за нападениями стояли представители радикального исламизма.