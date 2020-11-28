Президент Армении Армен Саркисян прибыл в Москву, чтобы провести встречу с армянской диаспорой. Об этом сообщила пресс-служба политика.
"Саркисян отправился 28 ноября с частным визитом в Москву. Продолжая обсуждения с представителями диаспоры, Саркисян встретится с членами армянской общины и действующими в России общинными структурами", — сказано в сообщении.
Вместе с "приветами от Путина" Сергей Лавров, возможно, передал Александру Лукашенко, в частности, пожелание об освобождении Виктора Бабарико.