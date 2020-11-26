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Санду настаивает на выводе миротворцев РФ из Приднестровьяя

Мир » Бывший СССР » Молдавия

Президент Молдавии Майя Санду настаивает на том, чтобы Оперативная группа российских войск как можно скорее покинула Приднестровье.

Санду настаивает на выводе миротворцев РФ из Приднестровьяя

Оперативная группа российских войск в непризнанной Приднестровской республике насчитывает порядка тысячи человек рядового и офицерского состава.

Личный состав ОГРВ задействован в выполнении сразу двух основных задач: миротворческая миссия в зоне замороженного конфликта и охрана складов с боеприпасами, оставшимися в Колбасне со времен возвращения контингента советской армии из Европы.

"Я буду добиваться вывода оперативной группы российских военных из Приднестровья — это официальная позиция Республики Молдова, которая не менялась, и я продолжу ее продвигать. Здесь ничего нового нет, все наши правительства имели такую точку зрения — эта оперативная группа должна быть выведена, боеприпасы должны быть вывезены. Очень важно восстановить территориальную целостность и независимость Республики Молдова", — сказала новый президент Молдавии Майя Санду в четверг, 26 ноября, в интервью телеканалу Moldova 1.

Российские миротворцы находятся в Приднестровье с 1992 года. Именно благодаря им удалось остановить кровопролитие. Ранее глава МИД Молдавии Аурелиу Чокой заявлял, что российские миротворцы находятся на территории республики на законных основаниях, но склады боеприпасов нужно ликвидировать. Их количество в Колбасне превышает 20 тысяч тонн. В самом же Приднестровье категорически не согласны с желанием Кишинева выдворить российских миротворцев, справедливо опасаясь возобновления горячей фазы вооруженного конфликта, но соглашаются с необходимостью утилизации старых боеприпасов.

Ранее "Правда. Ру” сообщала, что Майя Санду после вступления в должность президента Молдавии намерена "решать главные проблемы”.

Автор: Людмила Черткова, Редактор: Елена Тимошкина
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