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"Мы слышим крик польских женщин": Европарламент обсудил запрет абортов

Мир

Волна недовольства поляковскандальным законом о запрете абортов докатилась до Европарламента. 25 ноября представители организации бурно обсуждали нововведение польских властей: предлагаем самые интересные высказывания, которыми делится Polskie Radio 24.

"Мы слышим крик польских женщин": Европарламент обсудил запрет абортов

О "крике польских женщин" рассказал представитель "Гражданской платформы" Анджей Хилицкий. Он провёл аналогию с построением тоталитаризма и высказался против нововведения.

"Мы слышим этот драматический крик польских женщин. Мы также видим крик молодого польского общества, которое не соглашается на построение авторитарного идеологического государства", — отметил Хилицкий.

Того же мнения оказалась и евродепутат Сильвия Спурек, которая добавила: такие законы отдаляют Польшу от Брюсселя. Она отметила, что в Польше с демонстрантами не церемонятся, стараются их подавить.

"Демонстрации жестоко подавляются в Польше, но в Брюсселе вы не закроете нам рот", — добавила Спурек.

Нашлись и недовольные такой постановкой вопроса: слово дали Эльжбете Крук ("Право и справедливость"). Она отметила, что противники запрета предлагают "убивать детей".

"Сторонники абортов говорят нам о свободе и любви. Скажите, они во имя этой любви хотят убивать детей только в связи с подозрением на болезнь или инвалидность?", — высказалась Крук.

Автор: Константин Шапров
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