Волна недовольства поляковскандальным законом о запрете абортов докатилась до Европарламента. 25 ноября представители организации бурно обсуждали нововведение польских властей: предлагаем самые интересные высказывания, которыми делится Polskie Radio 24.
О "крике польских женщин" рассказал представитель "Гражданской платформы" Анджей Хилицкий. Он провёл аналогию с построением тоталитаризма и высказался против нововведения.
"Мы слышим этот драматический крик польских женщин. Мы также видим крик молодого польского общества, которое не соглашается на построение авторитарного идеологического государства", — отметил Хилицкий.
Того же мнения оказалась и евродепутат Сильвия Спурек, которая добавила: такие законы отдаляют Польшу от Брюсселя. Она отметила, что в Польше с демонстрантами не церемонятся, стараются их подавить.
"Демонстрации жестоко подавляются в Польше, но в Брюсселе вы не закроете нам рот", — добавила Спурек.
Нашлись и недовольные такой постановкой вопроса: слово дали Эльжбете Крук ("Право и справедливость"). Она отметила, что противники запрета предлагают "убивать детей".
"Сторонники абортов говорят нам о свободе и любви. Скажите, они во имя этой любви хотят убивать детей только в связи с подозрением на болезнь или инвалидность?", — высказалась Крук.
Павел Прилучный, который опубликовал снимок своего "разукрашенного" ссадинами и кровоподтёками лица в Instagram, отказался объяснять подробности своей драки.