В Польше жёстко разгоняют протестующих. За них вступился мэр Варшавы

Продолжающиеся в польской столице митинги протеста против скандального "закона о запрете абортов по медпоказателям патологии плода" разгоняются порой весьма жёстко. Узнав о применяемых полицией методах, возмутился даже Рафал Тшасковский, мэр Варшавы.

Как оказалось, полиция активно применяет против протестующих слезоточивый газ, при этом на митингах достаточно много женщин.

"Слезоточивый газ против женщин? Серьёзно, польская полиция? Применение прямого принуждения должно быть оправданным и соразмерным. Это крайнее средство. Я считаю, что его использование против женщин и молодёжи на демонстрации не имело никаких оснований. Полицейских было намного больше, чем протестующих", — уверен Рафал Тшасковский.

Мэр попросил полицию воздержаться от столь суровых методов, пообещав дать более точную оценку случившегося после того, как станут доступны видеозаписи работы полицейских.

Напомним, что протесты не стихают с 22 октября — именно тогда приняли закон, согласно которому в стране запрещают аборты из-за патологии плода. Аборт возможен будет лишь в двух ситуациях: после изнасилования и при угрозе жизни матери.