Израиль готовится к "прощальному нападению Трампа"

Израильские силы обороны (ИДФ) получили от своего правительства указание подготовиться к возможности нанесения США военного удара по Ирану до того, как президент Дональд Трамп покинет свой пост.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников.

По данным портала, предупреждение правительства связано не с какими-либо разведывательными или оценочными признаками того, что Трамп готов отдать приказ атаковать Тель-Авив, а с тем, что высокопоставленные израильские чиновники ожидают "очень деликатный период" до инаугурации Джо Байдена 20 января.

"Подготовка, требуемая от ИДФ, связана с возможными репрессиями Тегерана против Израиля - напрямую или через проиранские силы в Сирии, Газе и Ливане - в случае нападения США", - объясняют источники издания.

Полномасштабная война?

На прошлой неделе The New York Times сообщила, что Трамп хотел атаковать иранский объект по обогащению урана, который расположен в Натанзе. Но советники отговорили президента, предупредив его, что нападение на иранские объекты может легко перерасти в более масштабный конфликт.

Со своей стороны, Хоссейн Дехган, советник иранского лидера Али Хаменеи и потенциальный кандидат на предстоящих президентских выборах, заявил AP на прошлой неделе, что военный удар США по его стране может спровоцировать "полномасштабную войну" на Ближнем Востоке.