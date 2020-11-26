Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Ледокол "Арктика" завершает свою первую миссию
Хабиб Нурмагомедов: Благодаря Марадоне миллионы любят футбол
В ЕС дефицит лекарств - их начнут производить в обход патентов
Умер Диего Марадона
В Одессе пожилую женщину едва не выкинули из трамвая за украинский язык
Сергей Пенкин обижен на власти за невнимание
Первый российский электромобиль запустят в производство в декабре
Конкин-младший: отец пинал ногами беременную маму
Окрылённые успехом ракеты Маска, США готовят санкции для Роскосмоса

Израиль готовится к "прощальному нападению Трампа"

Мир

Израильские силы обороны (ИДФ) получили от своего правительства указание подготовиться к возможности нанесения США военного удара по Ирану до того, как президент Дональд Трамп покинет свой пост.

Израиль готовится к "прощальному нападению Трампа"

Об этом сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников.

По данным портала, предупреждение правительства связано не с какими-либо разведывательными или оценочными признаками того, что Трамп готов отдать приказ атаковать Тель-Авив, а с тем, что высокопоставленные израильские чиновники ожидают "очень деликатный период" до инаугурации Джо Байдена 20 января.

"Подготовка, требуемая от ИДФ, связана с возможными репрессиями Тегерана против Израиля - напрямую или через проиранские силы в Сирии, Газе и Ливане - в случае нападения США", - объясняют источники издания.

Полномасштабная война?

На прошлой неделе The New York Times сообщила, что Трамп хотел атаковать иранский объект по обогащению урана, который расположен в Натанзе. Но советники отговорили президента, предупредив его, что нападение на иранские объекты может легко перерасти в более масштабный конфликт.

Со своей стороны, Хоссейн Дехган, советник иранского лидера Али Хаменеи и потенциальный кандидат на предстоящих президентских выборах, заявил AP на прошлой неделе, что военный удар США по его стране может спровоцировать "полномасштабную войну" на Ближнем Востоке.

Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
В Иркутской области два младенца пострадали от кипятка
Who is who в администрации Байдена и чего от них ждать
Израиль готовится к "прощальному нападению Трампа"
Ледокол "Арктика" завершает свою первую миссию
Хабиб Нурмагомедов: Благодаря Марадоне миллионы любят футбол
Байден готов продлить СНВ-3 без каких-либо условий
В ЕС дефицит лекарств - их начнут производить в обход патентов
Умер Диего Марадона
В Одессе пожилую женщину едва не выкинули из трамвая за украинский язык
Сергей Пенкин обижен на власти за невнимание
Популярное
Российский шоу-бизнес
Выяснилось, с кем подрался Павел Прилучный

Павел Прилучный, который опубликовал снимок своего "разукрашенного" ссадинами и кровоподтёками лица в Instagram, отказался объяснять подробности своей драки.

Выяснилось, с кем подрался Павел Прилучный
Елена Воробей устроилась кассиром в супермаркет
Российский шоу-бизнес
Елена Воробей устроилась кассиром в супермаркет
Здоровье
Врач перечислил смертельные симптомы коронавируса
Новости футбола
Казанский поблагодарил болельщиков за поддержку после слов Черчесова
Игорь Буккер В египетском храме нашли неизвестные созвездия Игорь Буккер Любовь Степушова Канадские украинцы нашли способ наказать Лукашенко Любовь Степушова Олег Артюков Чудеса на виражах: что происходит в Хабаровске Олег Артюков
Комментарии
Почему экономику Украины хоронят седьмой год, а она жива
Зачем эсминец "Джон Маккейн" прорывал границу России?
Зачем эсминец "Джон Маккейн" прорывал границу России?
Надежды Путина на разум белорусов не оправдались
Зачем эсминец "Джон Маккейн" прорывал границу России?
Зачем эсминец "Джон Маккейн" прорывал границу России?
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Россия строит мегабункер и ждет ядерный удар?
Почему экономику Украины хоронят седьмой год, а она жива
Тело туриста два дня пролежало в отеле Турции
Почему экономику Украины хоронят седьмой год, а она жива
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Латвия попросила Россию быть внимательней к ее проблемам
Надежды Путина на разум белорусов не оправдались
Путин не исключил признания независимости ЛДНР и Приднестровья
Надежды Путина на разум белорусов не оправдались
Надежды Путина на разум белорусов не оправдались
Надежды Путина на разум белорусов не оправдались
Чудеса на виражах: что происходит в Хабаровске
Какие виды спорта укрепят здоровье ребенка
Латвия попросила Россию быть внимательней к ее проблемам
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников