Необычный закон приняли в шотландском парламенте. Теперь все женщины страны имеют право на бесплатные предметы гигиены, в частности — на прокладки и тампоны.

"Мы гордимся тем, что голосуем за этот новаторский закон.

Он делает Шотландию первой страной в мире, которая предоставляет бесплатные товары [для гигиены] для всех, кто в них нуждается.

Важная политика для женщин и девочек. Все, кто работал над законом — молодцы", — написала в Twitter первый министр региона Никола Стерджен.