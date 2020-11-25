Необычный закон приняли в шотландском парламенте. Теперь все женщины страны имеют право на бесплатные предметы гигиены, в частности — на прокладки и тампоны.
"Мы гордимся тем, что голосуем за этот новаторский закон.
Он делает Шотландию первой страной в мире, которая предоставляет бесплатные товары [для гигиены] для всех, кто в них нуждается.
Важная политика для женщин и девочек. Все, кто работал над законом — молодцы", — написала в Twitter первый министр региона Никола Стерджен.
Работать закон будет следующим образом:
Разработка закона - часть большой программы по борьбе властей с бедностью, уточняют СМИ.
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