Украинцы: пусть в школах будет секспросвет. Но - без западных ценностей

Большинство украинских родителей и учителей поддерживают введение в школах уроков сексуального просвещения.

К таким выводам пришли участники международной конференции "Введение комплексного сексуального просвещения и принципов гендерного равенства: перспективы в Украине 21 века".

Перед ней аналитический центр Cedos провёл в украинских семьях опрос об отношении к секспросвету.

Согласно выводам исследования,

о необходимости секспросвета в школах Украины говорили более 80% опрошенных родителей и учителей,

секспросвет надо вводить не в выпускных классах, как это предлагали ранее в украинском Минобре, а в средней школе, чем раньше — тем лучше.

Что предлагается изучать в школах

Классический секспросвет предлагает

пропаганду контрацепции среди школьников,

уроки и семинары по сексуальным отношениям и терпимости к ЛГБТ, и тд.

"Нам ваших извращений совсем не надо"

Удивительное единодушие продемонстрировали учителя и родители, которые поддерживают секспросвет.

Они категорически не хотят прививать его "в западном варианте".

По данным исследования Cedos, они

считают, что гомосексуалистам и лесбиянкам нет места в украинских школах, а нетрадиционную ориентацию надо лечить в больницах;

не приемлют такого столпа либерализма как свободная форма одежды в школах;

считают, что ранний секс губителен для здоровья подростков, и вообще добрачные половые связи постыдны;

33% опрошенных украинских родителей и педагогов считают, что аборты на Украине надо вообще запретить;

не хотят, чтобы больные ВИЧ и вензаболеваниями подростки учились вместе с остальными сверстниками.

Мечта многих украинцев о вхождении страны в Евросоюз и НАТО далеко не означает, что эти украинцы хотят жить по законам побеждающей всеобщей толерантности, которые насаждают Европе радикальные либералы.