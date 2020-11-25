Украинцы: пусть в школах будет секспросвет. Но - без западных ценностей

Большинство украинских родителей и учителей поддерживают введение в школах уроков сексуального просвещения.
К таким выводам пришли участники международной конференции "Введение комплексного сексуального просвещения и принципов гендерного равенства: перспективы в Украине 21 века".
Перед ней аналитический центр Cedos провёл в украинских семьях опрос об отношении к секспросвету.
Согласно выводам исследования,
Классический секспросвет предлагает
Удивительное единодушие продемонстрировали учителя и родители, которые поддерживают секспросвет.
Они категорически не хотят прививать его "в западном варианте".
По данным исследования Cedos, они
Мечта многих украинцев о вхождении страны в Евросоюз и НАТО далеко не означает, что эти украинцы хотят жить по законам побеждающей всеобщей толерантности, которые насаждают Европе радикальные либералы.
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