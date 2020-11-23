Китай планирует включить новые меры по стимулированию рождаемости и решению проблем быстрого старения населения в рамках своего нового "пятилетнего плана" на 2021-2025 годы.

Об этом сегодня сообщили государственные СМИ.

"Китай предложит обширную финансовую и политическую поддержку, чтобы побудить супружеские пары иметь больше детей", — сообщает газета China Daily со ссылкой на экспертов.

"Будет внедрена более инклюзивная демографическая политика для повышения рождаемости, качества рабочей силы и структуры населения", — сказал Юань Синь, вице-президент Китайской ассоциации народонаселения.

"Политика, направленная на подавление роста населения, должна быть заменена системой, направленной на повышение рождаемости", — сообщает юридическая газета со ссылкой на правительственных экспертов.

"Чтобы активно бороться со старением населения, необходимы срочные меры по реформированию политики планирования семьи в нашей стране и освобождению рождаемости", — сказал Чжэн Бинвэнь, эксперт Китайской академии социальных наук.