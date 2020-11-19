Слезоточивый газ и водомёты – ответ властей протестующим во Франции

По всей Франции проходят ожесточенные столкновения полиции с протестующими против принятия закона "О глобальной безопасности".

Местные СМИ сообщают, что на улицы городов вышли тысячи людей, не согласных с законопроектом, направленным на криминализацию фотографирования или съемки полиции. Люди уверены — это "даст больше автономии местной полиции, вооружит больше офицеров по всей стране и расширит использование беспилотных летательных аппаратов наблюдения в районах с высокой преступностью".

Протесты, проходившие в Париже, были особенно ожесточенными: для разгона толпы был применен слезоточивый газ и водометы.

Usage du camion à eau sur les manifestants contre la loi de sécurité globale #StopLoiSécuritéGlobale pic.twitter.com/XQyRcWyA6e — Tiphaine Blot (@Tif_alter) November 18, 2020

К слову, совет ООН по правам человека также предостерег от принятия этого закона, заявив, что он "открывает возможность для злоупотреблений и может препятствовать, даже наказывать тех, кто может предоставить элементы потенциальных нарушений прав человека правоохранительными органами, и обеспечить своего рода иммунитет.”