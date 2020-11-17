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Вооружает страну и лезет в конфликты: Помпео недоволен Эрдоганом

В рамках решения вопросов по Нагорному Карабаху стоит задействовать Минскую группу, в действия Турции и наращивание её военного потенциала — повод для беспокойства. Так высказался госсекретарь США Майкл Помпео, общаясь с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой МИД Жан-Ивом Ле Дрианом.

Вооружает страну и лезет в конфликты: Помпео недоволен Эрдоганом

"США совместно с Францией и Россией являются сопредседателями Минской группы, главной целью которой является урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе. Именно в этих рамках и следует урегулировать ситуацию", — подчеркнул Помпео.

Действия Анкары в этом и других вопросах вызывают у Вашингтона беспокойство: в последнее время Турция любит "поиграть мускулами" и показать, что рост её военного потенциала продолжается.

"США обеспокоены ростом военного потенциала Турции.

Мы выразили такую озабоченность как на уровне личных встреч, так и публично. Европе и США надлежит работать совместно с тем, чтобы убедить Эрдогана, что действия, подобные тем, что он предпринимает, не отвечают интересам его народа", — сообщил Помпео.

Поддержка Азербайджана, заявления, которые делали в ходе конфликта власти Турции, а также прочие агрессивные действия стоит осудить. Более того — власти Турции успевают ещё и "работать" в районе Восточного Средиземноморья, также дестабилизируя ситуацию.

"Позиция США заключается в том, что интернационализация этих конфликтов пагубна и вредит всем затронутым странам", — резюмировал Помпео.

По материалам сайта tass.ru.

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