Недавно президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал итоги президентских выборов, признав, что победу одержал Джо Байден.
Соответствующий пост он опубликовал в Twitter. Однако, по мнению Трампа, Байден выиграл только потому, что выборы были сфальсифицированы.
"Я победил на выборах!" — позже написал Трамп в социальной сети.
Twitter сразу же отметил его публикацию как фейковую, поскольку официальные источники сообщают о победе Байдена.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.