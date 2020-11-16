Трамп продолжает настаивать на своей победе на выборах

Недавно президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал итоги президентских выборов, признав, что победу одержал Джо Байден.

Соответствующий пост он опубликовал в Twitter. Однако, по мнению Трампа, Байден выиграл только потому, что выборы были сфальсифицированы.

"Я победил на выборах!" — позже написал Трамп в социальной сети.

Twitter сразу же отметил его публикацию как фейковую, поскольку официальные источники сообщают о победе Байдена.