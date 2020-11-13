Выборы есть, голосующих - нет: Украина обновит антирекорды по явке

Второй тур украинских выборов может закончиться неприятным сюрпризом: достаточно низкая явка обновит антирекорд. К такому выводу пришли эксперты гражданской сети "Опора".

По данным, предоставленным главой правления "Опоры" Ольгой Айвазовской, проблема заключается в росте заболеваемости коронавирусом. Болезнь буквально "выкашивает" избирателей: первый тур в среднем показывал явку в 36,88%, что стало антирекордом.

Теперь антирекорд готовятся обновить: рост заболеваемости с момента окончания первого тура составил 40%. Если для сравнения вычесть эти 40% из "первой волны" добравшихся до участков, останутся "в строю" всего 22,13%.

"Явка на повторное голосование будет значительно ниже по сравнению с явкой 25 октября, в связи с объективными обстоятельствами — так как почти на 40% повысились показатели заболеваемости и общая официальная статистика по коронавирусу является негативной", — уточнила Айвазовская.

По материалам сайта regnum.ru.