Итоги выборов на Украине: страна трещит по швам

Местные выборы на Украине, результаты которых оказались весьма неоднозначными для "Слуги Народа" в целом и для Зеленского в частности, могут быть лишь началом очередного политического циклона. Итоги выборной гонки прокомментировала бывший министр юстиции страны Елена Лукаш.

Лукаш отметила, что ситуация весьма неоднозначна: на выборах значительных успехов добились региональные партии. Такой исход говорит об одном: в стране нет партии, которая "склеивала" бы страну на государственном уровне. А обилие маленьких, локальных партий, наделённых теперь ещё и некоторой властью, приведёт лишь к "феодализации" страны.

"Есть лоскутное одеяло, и это лоскутное одеяло трещит по швам. И это наша любимая Украина", — высказалась Лукаш, общаясь с журналистами телеканала "112 Украина".

Эксперт отметила: решение о том, чтобы поддержать местные партии, люди принимали на основе нежелания "центра" решать их проблемы.