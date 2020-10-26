Неутешительными стали итоги местных выборов на Украине для партии "Слуга Народа". Фракция Владимира Зеленского во многих городах не смогла побороться даже за второй тур голосования, и единственный плюс ситуации в том, что выборы были всё-таки не в Раду.
Такие результаты — "тревожный звоночек" для Зеленского? Народ снова хочет перемен "здесь и сейчас"? Или это победа — и никто не понял ситуации? Корреспонденты "Правды. Ру" спросили президента Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
"Зеленский опять выиграл.
Все как-то забыли один маленький нюанс: до этого у Зеленского не было своих депутатов, были люди Порошенко. Чтобы было понятно: 19% депутатов были люди Порошенко. Но сейчас их нет, они вылетели.
Я, конечно, не могу сказать, что это точно, но складывается такое мнение, что Зеленский договорился с местными элитами", — рассказывает эксперт.
Что это означает? По мнению эксперта, в случае договорённостей Зеленский вполне мог вернуть себе самое важное — контроль над регионами страны.
"Порошенко проиграл. Да, он набрал голоса, но значительно меньше. И фактически потерял контроль над регионами, за исключением Львовской области", — уверен Охрименко.
"Но самое главное, кто ещё выиграл? Шарий. Мне обидно, что про него сейчас мало пишут. Он реально победил. За него действительно проголосовали.
Я абсолютно уверен, что это реальный конкурент "Слуги народа" на будущих парламентских выборах", — высказывает мнение эксперт.
Охрименко считает, что на парламентских выборах нас ждёт битва "Партия Шария" — "Слуга народа".
"Вот это будет действительно интересно", — уверен он.
Эксклюзив для "Правды. Ру".
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