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Как Зеленский проиграл выборы, но выиграл страну

Неутешительными стали итоги местных выборов на Украине для партии "Слуга Народа". Фракция Владимира Зеленского во многих городах не смогла побороться даже за второй тур голосования, и единственный плюс ситуации в том, что выборы были всё-таки не в Раду.

Как Зеленский проиграл выборы, но выиграл страну

Такие результаты — "тревожный звоночек" для Зеленского? Народ снова хочет перемен "здесь и сейчас"? Или это победа — и никто не понял ситуации? Корреспонденты "Правды. Ру" спросили президента Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Зеленский проиграл, но выиграл

"Зеленский опять выиграл.

Все как-то забыли один маленький нюанс: до этого у Зеленского не было своих депутатов, были люди Порошенко. Чтобы было понятно: 19% депутатов были люди Порошенко. Но сейчас их нет, они вылетели.

Я, конечно, не могу сказать, что это точно, но складывается такое мнение, что Зеленский договорился с местными элитами", — рассказывает эксперт.

Что это означает? По мнению эксперта, в случае договорённостей Зеленский вполне мог вернуть себе самое важное — контроль над регионами страны.

"Порошенко проиграл. Да, он набрал голоса, но значительно меньше. И фактически потерял контроль над регионами, за исключением Львовской области", — уверен Охрименко.

Третьему игроку приготовиться?

"Но самое главное, кто ещё выиграл? Шарий. Мне обидно, что про него сейчас мало пишут. Он реально победил. За него действительно проголосовали.

Я абсолютно уверен, что это реальный конкурент "Слуги народа" на будущих парламентских выборах", — высказывает мнение эксперт.

Охрименко считает, что на парламентских выборах нас ждёт битва "Партия Шария" — "Слуга народа".

"Вот это будет действительно интересно", — уверен он.

Эксклюзив для "Правды. Ру".

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