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Венгрия отклонила новый бюджет ЕС, назвав его "планом Сороса"

Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач обвинил ЕС в "шантаже и выполнении плана Сороса" после того, как Европарламент достиг соглашения о бюджете блока на 2021-2027 годы и пакете мер по восстановлению на €1,8 трлн.

Венгрия отклонила новый бюджет ЕС, назвав его
© twitter.com, автоматический перевод сервиса ЯндексПереводчик

Участники переговоров между Европейским парламентом и правительством ЕС достигли соглашения во вторник после четырех месяцев переговоров. Теперь его должны официально одобрить 27 государств-членов.

После завершения переговоров Ковач опубликовал статью на портале Бюро международных коммуникаций премьер-министра, в которой обвинил ЕС в "выполнении плана Сороса", и попытке дать парламенту власть "шантажировать и давить на несогласные государства-члены, чтобы они подчинились".

До согласования бюджета Венгрия и Польша, которые подверглись критике со стороны ЕС за подрыв независимости своих судебных систем, выразили свое несогласие с условием в бюджете, согласно которому страны могут получать деньги от ЕС только в том случае, если они соблюдают верховенство закона.

Напомним, Будапешт также был не в ладах с Европейской комиссией после того, как последняя раскритиковала его за нарушения миграционных правил.

В недавнем интервью премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что " Джордж Сорос написал четыре года назад, что те страны, которые отказываются впускать мигрантов, не должны получать средства ЕС."

На аналогичной ноте в прошлом месяце вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что если ЕС продолжит выполнять бюджет и связанные с ним условия, то "будет наложено вето", поскольку правительство будет "твердо защищать жизненно важные интересы Польши"."

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