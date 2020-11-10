Байден рано объявил о победе - RealClearPolitics пересчитал голоса

Агрегатор политических опросов — портал RealClearPolitics "пересчитал" предварительные результаты президентских выборов в США и "забрал" у объявившего себя победителем Джо Байдена 20 голосов выборщиков в штате Пенсильвания.

© realclearpolitics.com/elections/live_results/2020/president/

Таким образом, демократ, неожиданно для себя и своих сторонников, лишился вероятной победы:

теперь у него — как видно на интерактивной карте, размещённой на портале — 259 голосов. А надо, напомним, 270.

И хотя у кандидата от республиканцев, действующего президента страны Дональда Трампа по-прежнему 214 голосов, исход голосования всё ещё не решён: