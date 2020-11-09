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В Грузии вскрыт заговор с целью "свержения правительства"

Служба государственной безопасности Грузии сообщила, что "вскрыт заговор", целью которого было свержение правительства страны.

В Грузии вскрыт заговор с целью "свержения правительства"

В опубликованном докладе ведомства говорится, что получены доказательства того, что "конкретные лица, в случае нежелательного для них результата на парламентских выборах, планировали свергнуть правительство силой".

Подробности заговора и причины его провала не разглашаются.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Заговор с целью насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти Грузии".

Санкции указанной статьи предполагают наказание в виде восьми лет тюремного заключения. Правда, кому предстоит "сесть" пока неясно — в настоящее время подозреваемых пока нет.

Напомним, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, неоднократно до выборов заявлял о своём намерении вернуться в правительство страны и даже пообещал сформировать коалиционное правительство.

Однако представители правящей партии "Грузинская мечта" также объявили о победе еще до того, как стало ясно, что они набрали достаточно голосов, чтобы остаться у власти. С момента подсчета голосов правительство утверждает, что оно обеспечило себе подавляющее большинство в парламенте-более двух третей мест.

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