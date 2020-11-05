В Грузии снова начались акции протеста

Недовольство оппозиционных партий итогами выборов в Грузии снова переросло в забастовки и митинги. По данным журналистов канала "Мтавари архи", в ночь с 4 на 5 ноября состоялись массовые протесты сразу в нескольких городах.

Недовольной осталась оппозиция Тбилиси, Батуми и Цхалтубо: её представители собрались около зданий, в которых проходил подсчёт голосов, а затем начали требовать их пересчёта. Экспертов местных ЦИК обвиняли в халатности и фальсификации итогов.

Правоохранителям удалось удержать ситуацию под контролем, несмотря на попытки оппозиционеров вступить в драку. Сообщается, что в Тбилиси протестующие начали швыряться картофелем, из-за чего были задержаны шесть человек.

Напомним: ранее оппозиционные партии Грузии заключили "пакт о невхождении": их представители проигнорируют работу в парламенте, пока не будут проведены перевыборы.