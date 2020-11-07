Западные страны побоятся требовать от Соединённых Штатов Америки новые выборы. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, который назвал президентские выборы в США "издевательством над демократией".
"Вы посмотрите, что творится с этими выборами в США. Это же позорище, издевательство над этой демократией", — цитирует белорусского лидера Sputnik Белоруссии.
Напомним, выборы президента США прошли 3 ноября, однако, по состоянию на 7 ноября, победитель ещё не был объявлен.
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